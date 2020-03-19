Консульский отдел посольства России в Лондоне прекращает прием посетителей

Консульский отдел посольства России в Лондоне со следующей недели приостанавливает прием посетителей в связи со вспышкой нового коронавируса на территории королевства, сообщили в диппредставительстве.

«В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 23 марта 2020 года приостанавливается прием граждан в консульский отдел посольства России в Лондоне для оказания услуг по всем консульским вопросам», – приводит текст сообщения диппредставительства ТАСС.

В посольстве отмечают, что консультацию по консульским вопросам можно будет получить по телефону и электронной почте.

«Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей и носят временный характер, – добавляют российские дипломаты. – После возобновления работы консульского отдела посольства в штатном режиме прием граждан, ранее оформивших запись на прием, будет осуществляться в приоритетном порядке, по мере появления возможности. О возобновлении работы консульского отдела будет сообщено дополнительно».

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



По состоянию на утро среды в Соединенном Королевстве было подтверждено 2 тыс. 626 случаев заражения коронавирусом нового типа (на 676 больше, чем днем ранее), число летальных исходов достигло 104.

Напомним, в среду Россия ввела ограничения на полеты в Великобританию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о коронавирусном эксперименте над британской нацией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД