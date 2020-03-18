Эрдоган перенес введение налога на проживание в отелях

Турция перенесет ввод налога на проживание в отелях, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Налог не будет вводиться до ноября 2020 года, пояснил он, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в стране также в течение полугода будет действовать отсрочка выплат с доходов, связанных с арендой гостиниц.

Президент Турции также призвал жителей Турции не выходить на улицу без острой необходимости. Глава государства пояснил, что это необходимо из-за ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Всем нам нужно максимально следовать временным ограничениям. Насколько мы уменьшим наши социальные контакты, настолько замедлим распространение вируса. Ни один гражданин не должен в течение трех недель без особой необходимости выходить из дома и ни с кем общаться, пока не будет устранена угроза», – заявил Эрдоган.

Напомним, первый пациент с коронавирусом в Турции скончался 18 марта, ему было 89 лет.

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса.