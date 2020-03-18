Валенса счел абсурдными требования Польши о репарациях от России

Требования от России военных репараций со стороны Польши являются абсурдными, заявил экс-президент республики Лех Валенса.

Валенса заявил, что «если мы сядем считать, то так посчитаем, что никто никому ничего не будет должен», но «а раз мы не разговариваем, то появляются абсурдные желания», передает РИА «Новости».

По его словам, в таком случае нужно подсчитать и число советских граждан, которые погибли во время освобождения Польши.

Экс-президент республики указал, что Россия и Польша должны в первую очередь урегулировать исторические вопросы: «Создаем группы для урегулирования прошлых вопросов. А прошлое – это и освобождение Польши, за что мы должны благодарить. Но одновременно после произошло навязывание нам коммунизма, которого мы не хотели».

Он считает, что наличие неурегулированных исторических вопросов очень сильно мешает диалогу по другим темам.

«Пока мы не рассчитаемся с этим всем, то всегда будет непонимание, так как одно смешалось с другим. Отсюда и нет уважения за то, за что надо уважать. Пока мы этого не сделаем, то будем рвать друг друга так, как сейчас рвем», – сказал Валенса.

Кроме того, по его мнению, все польские политики хотят «заработать» на 10-й годовщине смоленской авиакатастрофы, они играют с этой темой, а не должны.

Валенса также высказался о присутствии американских войск в Польше, заявив, что с военной точки зрения это бессмысленно.

«Вы хорошо знаете, что сегодня мы можем одиннадцать раз уничтожить полностью жизнь на земле тем оружием, которое уже имеем. И спорить о двенадцатом разе? Этого двенадцатого раза не будет. Так что с военной точки зрения – это абсурд», – сказал он.

Экс-президент подчеркнул, что размещение американских войск в Польше «невыгодно и неразумно», от такого решения нужно отказаться. Единственным плюсом является то, что американцы потратят в Польше некоторое количество денег.

Валенса уверен, что в случае необходимости Польша сможет убедить США убрать из страны свои войска.

«Конечно, мы это сделаем. Это неизбежно. Мы сможем выгнать. Поляки смогут выгнать», – сказал он.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава якобы имеет «безоговорочное» право на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ предложила Яблонскому «не шаромыжничать».

Кроме того, о планах посетить Россию на десятую годовщину катастрофы польского правительственного авиалайнера Ту-154М и 80-ю годовщину катынской трагедии сообщили премьер-министр Матеуш Моравецкий и лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский. Москва обещала оказать польской делегации необходимое содействие во время визита в Смоленск и Катынь в начале апреля.

При этом президент Польши Анджей Дуда решил не приезжать в Россию.

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