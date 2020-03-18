Роспотребнадзор дал совет пожилым на фоне коронавируса

Роспотребнадзор советует людям старше 60 лет из-за распространения коронавируса реже посещать общественные места и по возможности отказаться от общественного транспорта, сократить посещение магазинов и МФЦ, сообщили в ведомстве.

«Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

Пожилым людям рекомендуется также просить близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг и приобретением товаров, уточняется в материалах.

«Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вас и ваших родных», – пояснили в ведомстве.



Важно соблюдать и гигиену – часто мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, запастись одноразовыми бумажными платочками, чтобы при кашле и чихании прикрывать ими рот и нос.

Если человек старше 60 лет почувствовал себя плохо и не только в связи с простудными заболеваниями, то лучше вызывать врача на дом, а не ходить в поликлинику.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.

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