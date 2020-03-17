Грудинин подал в суд на «ВКонтакте»

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин подал иск в Смольнинский районный суд Петербурга к соцсети «ВКонтакте», сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Павла Грудинина, Ксении Кутюхиной <...> к ООО «ВКонтакте». Истцы просят суд признать факт нарушения ответчиком прав истцов на охрану частной жизни», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

В списке заявителей также указаны двое несовершеннолетних детей Грудинина. Отмечается, что истцы требуют удалить из сети «некоторую информацию» и взыскать с ответчика моральный вред по одному рублю в пользу каждого из истцов.

В октябре арбитражный суд Московской области взыскал с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в пользу предприятия более 1 млрд рублей.