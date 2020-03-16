Заболевший коронавирусом петербуржец перечислил симптомы заболевания

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич после лабораторного подтверждения заражения коронавирусом нового типа рассказал о симптомах заболевания.

По словам Тюшкевича, он решил сдать анализы сразу после возвращения из Франции, хотя никаких симптомов у него не было. При этом «анализ показал, что коронавирус есть». А через день начались первые симптомы.

«Первый – першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй – постепенно появляется сухой кашель. Третий – давление в верхней части груди. Четвертый – уже ночью температура поднялась до 39 и плохо снижается какими-либо таблетками», – рассказал Тюшкевич в своем Instagram.

Спортсмен сообщил, что находится в инфекционной больнице, а также с иронией добавил, что врачи дают благоприятный прогноз, «так как у меня еще много туалетной бумаги».

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

В воскресенье российский лидер Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. По последним данным, в России зафиксировано 63 заразившихся коронавирусом, причем все они в последние две недели посещали страны Европы.

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