«Аэрофлот» заявил о приостановке рейсов в ряд европейских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, сообщила пресс-служба перевозчика.

Временно будут приостановлены полеты из Москвы в Прагу (Чехия), Франкфурт, Мюнхен (Германия), Салоники (Греция), Барселону (Испания), Цюрих (Швейцария), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Кишинев (Молдавия), Вильнюс (Литва), Варшаву (Польша), Таллин (Эстония), Вену (Австрия), Ташкент, Бухару, Самарканд (Узбекистан), говорится на сайте авиакомпании.

Отмечается, что авиакомпания изучает возможность выполнения чартерных рейсов по отменяемым направлениям для возвращения в Россию всех ее граждан.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что с 16 марта Россия ограничит пассажирские рейсы со странами Евросоюза из-за коронавируса.

При этом Россия сохранит регулярные рейсы из Москвы в столицы европейских стран и обратно, а также чартерные рейсы до вывоза россиян на родину.