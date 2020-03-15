Глава «Газпром нефти» увидел положительные стороны падения цен на нефть

Низкие цены на нефть могут оказать положительное влияние на рынок сырьевых ресурсов, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Дюков заявил, что средняя себестоимость добычи нефти в России составляет 3-5 долларов за баррель.

По его словам, низкие цены на нефть могут оказать благотворное влияние на рынок. Падение цен позволит отказаться от проектов с высокой себестоимостью, что станет гарантией успешного и долгосрочного развития рынка нефти, уточнил он.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.

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