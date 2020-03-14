В соцсетях отметили корректность полиции при задержании сторонников террористов из «Сети»

Юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло прокомментировал задержание на Лубянке сторонников террористов из пензенской группы «Сеть», обратив внимание на корректность работы полиции.

«Задержания на Лубянке сторонников террористов из «Сети». Всех корректно упаковали, картинки для либеральных СМИ не получилось», – написал Ремесло в своем Twitter.

Задержания на Лубянке сторонников террористов из "Сети". Всех корректно упаковали, картинки для либеральных СМИ не получилось pic.twitter.com/KEHjd2WqmJ — Илья Ремесло (@iremeslo) March 14, 2020

«На Лубянской площади сегодня вместо серии пикетов против политических репрессий снова были попытки устроить несанкционированную акцию. Формат одиночного пикета (расстояние не менее 50 метров между участниками) было нарушено, из-за чего полиция приступила к сворачиванию акции», – рассказал в своем Twitter инженер-системотехник Юрий Борисович, добавив, что сотрудники правоохранительных органов «сделали все культурно, у провокаторов от оппозиции не было шанса даже заявить о «жёсткостей разгоне».

Новостной портал «Транспарант» в своем Telegram-канале подтверждает: «Формат одиночного пикета (расстояние не менее 50 метров между участниками) было нарушено, из-за чего полиция приступила к сворачиванию акции, ставшей несогласованной. Полиция настаивала на том, чтобы люди расходились, и давала свободно покинуть место скопления людей. Упорствующие же в своем протесте были задержаны для составления протоколов. Отмечается, что одному из организаторов прокуратурой заблаговременно было внесено предостережение о недопустимости нарушения закона, однако он его проигнорировал».

Еще один пользователь соцсети Twitter Сергей Никулин обратил внимание, что «полиция сегодня на Лубянке максимально корректно работает с неадекватами из оппозиции», пояснив при этом, что «идиотам разрешили одиночные пикеты, а они из этого сделали несанкционированный митинг и все ради таких вот селфи».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов.