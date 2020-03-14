Членам Совета Федерации запретили выезд за границу из-за угрозы коронавируса

Совет Федерации приостанавливает все визиты своих делегаций за рубеж из-за угрозы распространения коронавируса, сенаторам запрещено выезжать за пределы России, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.

Матвиенко сообщила на заседании в субботу, что «все визиты делегаций Совета Федераций за рубеж мы приостанавливаем и переносим на другое, более благоприятное время – после того, как будет понятно, что ситуация в мире стабилизировалась», передает ТАСС.

Она добавила, что прием иностранных делегаций из стран, где «есть серьезные опасения по коронавирусу», приостанавливается, такое поручение дано комитету Совфеда по международным делам.

Всем членам Совета Федерации запрещен выезд за рубеж «за исключением экстраординарных случаев», подчеркнула спикер.

Также Матвиенко поручила аппарату верхней палаты по минимуму выдавать пропуска на вход в СФ.

«Прошу вас – сенаторы тоже выписывают пропуска – обращаюсь к вам, обращаюсь к сотрудникам аппарата: только в случае крайней необходимости выдавать пропуска на посещение Совета Федерации», – сказала она, обращаясь к коллегам.

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Ранее сообщалось, что в Совфеде ввели специальные меры для профилактики коронавируса: всех входящих в здание – и сенаторов, и сотрудников, и посетителей – поверяют тепловизорами, а также просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью.

Кроме того, в субботу мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавируса в российской столице. В частности, вводится свободное посещение школ.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.

Россия призвала США к совместной борьбе с пандемией.

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