Специальные меры для профилактики коронавируса ввели в Совфеде

Cпециальные меры ввели в Совете Федерации в для профилактики распространения коронавируса: всех входящих в здание – и сенаторов, и сотрудников, и посетителей – поверяют тепловизорами, а также просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью.

На входе стоят люди в медицинских масках и халатах, которые перед проходом посетителя через рамку металлодетектора проверяют всех на наличие повышенной температуры, передает ТАСС.

По словам одного из сотрудников, такие меры введены по особому распоряжению. В пресс-службе пояснили, что это решение аппарата Совета Федерации, «основанное на рекомендациях оперативных штабов» по коронавирусу.

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Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.

Россия призвала США к совместной борьбе с пандемией.

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