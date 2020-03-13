Американский суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг

Судья в США распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая находилась в следственном изоляторе за отказ давать показания, следует из документов суда.

«Суд постановляет, что появление г-жи Мэннинг перед присяжными больше не требуется», – передает РИА «Новости» распоряжение судьи. Отмечается, что на это больше нет никаких причин.

В этой связи суд распорядился «незамедлительно освободить» Мэннинг.

Напомним, суд в Виргинии отправил Мэннинг в заключение в мае 2019 года. До этого она уже провела в тюрьме два месяца за отказ дать показания и находилась на свободе лишь около недели после того, как закончился срок полномочий предыдущего состава большого жюри.

Суд не сообщал, по какому делу требуются показания Мэннинг, но она и ее адвокаты подтвердили, что речь идет об обвинениях против WikiLeaks. Сообщалось, что суд может держать Мэннинг в тюрьме до тех пор, пока она не согласится дать показания или пока срок полномочий жюри не истечет вновь.

В мае 2010 года рядовой армии США Брэдли Эдвард Мэннинг был арестован в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту Wikileaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тыс. дипломатических депеш Госдепа США.

В августе 2013 года Мэннинга приговорили к тюрьме. После он заявил о смене пола и переименовании в Челси Элизабет. 17 мая 2017 года Мэннинг вышла на свободу после решения экс-президента США Барака Обамы о смягчении приговора.

В январе 2018 года Челси Мэннинг решила баллотироваться в американский сенат от штата Мэриленд.

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