Глава «Опоры России»: Поправки в Конституцию конкретизируют социальные обязательства государства

В Конституции 1993 года социальные обязательства носили больше декларативный характер, зато в предложенных сейчас поправках они прописаны детально. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД глава «Опоры России» Александр Калинин, комментируя утвержденные парламентом изменения Основного закона.

«В принятых поправках к Конституции есть несколько норм, связанных с общественным значением человека труда. Сказано, что обязанностью работы правительства и региональных органов власти является гармонизация социально-трудовых отношений. Кроме того, гарантируется индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не меньше прожиточного», – отметил президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Он отметил, что «социальные выплаты тоже завязаны на МРОТ, то есть гарантируется, что он всегда будет соответствовать прожиточному минимуму».

Калинин указал: впервые в Основном законе будет особо упомянуто частное предпринимательство, поддержка которого становится приоритетом как правительства России, так и региональных властей. «Кроме того, Конституцией гарантируется социальное страхование. Уделено внимание вопросам защиты материнства, детства. Многое связано с гарантиями тем женщинам, которые решат родить ребенка», – сказал он.

Калинин добавил, что такое внимание к человеку труда обусловлено тем, что Россия по Конституции является социальным государством. «В 90-е годы это было частично забыто. А в принятых президентских поправках все развернуто и понятно. В целом пакет поправок получился очень многогранным, упомянуты и экология, и защита животного мира, добровольческое движение. Каждый человек сможет найти в новой Конституции то, что близко лично ему», – подчеркнул собеседник.

«Если граждане одобрят поправки на голосовании 22 апреля, то новые нормы вступят в силу. Затем они будут конкретизированы в не менее чем 80 актах федерального значения и еще в сотнях нормативно-правовых актах регионального уровня», – подытожил глава «Опоры России».

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Позже Совет Федерации также одобрил этот законопроект.

В четверг законодательные собрания более двух третей регионов России поддержали принятие закона о внесении поправок в Конституцию. Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов, тогда как минимально необходимо одобрение 57 регионов. Теперь закон можно направить в Конституционный суд для проверки. В случае его положительного заключения документ будет вынесен на всероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля.