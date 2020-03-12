Роскачество обнаружило опасные презервативы

Роскачество в ходе исследования презервативов выяснило, что часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.

Эксперты исследовали латексные мужские презервативы 17 торговых марок от 13 производителей – это продукция из Великобритании, Таиланда, Китая, Германии, США, Индии, России и Малайзии. Закупочная стоимость образцов составила от 26 рублей до 533 рублей за пачку, содержащую от 3 до 18 штук. Исследование проводилось по 60 показателям, 49 из которых – параметры безопасности, передает РИА «Новости».

«Согласно результатам проведенных испытаний, среди проверенных медицинских изделий (они же презервативы) есть такие, которые могут быть потенциально небезопасными для здоровья человека. Речь идет о пяти торговых марках, в которых эксперты зафиксировали содержание цинка и изопропанола в количествах, превышающих допустимые значения Единых санитарных требований и ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности», – говорится в сообщении организации.

Роскачество отмечает, что с точки зрения человеческого организма такие нарушения чреваты раздражающим воздействием: в таком количестве вещества могут быть потенциально токсичны. В свою очередь тест на целостность упаковки и герметичность прошла вся продукция, однако у презервативов одной марки был обнаружен дефект «слипшаяся складка» – такое изделие можно считать бракованным.

«Эксперты проводили измерение длины и ширины презервативов для определения их соответствия размерам, указанным в маркировке, которую может оценить покупатель при выборе товара. В целом замечания к размерам по ширине у четырех торговых марок, по длине – у одной торговой марки. Еще у трех торговых марок – отклонения как по длине, так и по ширине», – добавляет организация.

Разница в размерах длины презервативов одной марки оказалось очень значительной – 9,7 миллиметра, у прочих разница в измеренных значениях и нанесенных на маркировку находится в диапазоне 1-3 миллиметра.

«На первый взгляд, это несущественно. Но замечаний бы не было, если бы производители сразу указывали на этикетке диапазон. Если же указано точное значение, значит, и размер презерватива должен быть таким, с точностью до миллиметра», – отмечает Роскачество.

Исследование также показало зависимость между ценой и качеством товара: самые дешевые презервативы получили самые низкие баллы в рейтинге.

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