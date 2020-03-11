В Госдуме назвали поправки в Конституцию определяющими выполнение соцгарантий

Поправки в Конституцию определят параметры выполнения государством социальных гарантий, которые касаются выплаты пенсий, их индексации, адресной помощи нуждающимся и иных мер поддержки, заявила депутат Госдумы Любовь Духанина («Единая Россия»).

Духанина указала, что «Конституция – это документ, результат общественного договора, по которому живут граждане и происходит управление страной». По ее словам, «в действующей Конституции написано, что Россия является социальным государством, но нет никаких параметров, которые могли бы мы как граждане определять – выполняет ли государство свою социальную функцию или не выполняет», передает портал ER.ru.

«Поэтому появилась возможность внести поправки, которые это определят», – добавила она.

По ее словам, поправки закрепят вопрос выплаты пенсий на уровне Конституции, «теперь это будет конституционная гарантия».

«При этом закрепляется не просто выплата пенсий, но и ее ежегодная индексация, а также индексация иных социальных выплат. Это важный шаг в направлении поддержки наших граждан», – уверена Духанина.

Как отметила депутат, одной из поправок предложено закрепить и адресность социальной помощи: «Это нужно для того, чтобы поддержка оказывалась тем семьям, тем людям, которые больше всего в ней нуждаются. А результатами этой поддержки должны стать удовлетворенность населения и улучшение качества жизни».

Напомним, в среду Госдума приняла в заключительном чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Голосование по внесению поправок в Основной закон состоится 22 апреля.

Также Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за нарушения в ходе предстоящего общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

ЦИК представил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию.