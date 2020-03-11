Корабли ЧФ «уничтожили» обнаруженную самолетами подлодку условного противника

Корабли Черноморского флота (ЧФ) «потопили» на учениях подводную лодку условного противника, обнаруженную силами морской авиации, сообщили в пресс-службе флота.

«В ходе учений с аэродрома морской авиации в небо поднялись самолеты Ан-26 и Бе-12, а также вертолеты Ка-27ПЛ с гидроакустическими станциями. В соответствии с планом учений летчики должны выполнить поиск подлодки в заданном районе и передать координаты корабельной ударной группе ЧФ», – передает ТАСС сообщение ЧФ.

К выполнению этой задачи были привлечены четыре самолета и пять вертолетов.

Уточняется, что в состав ударной группы входили патрульный корабль «Василий Быков», сторожевой корабль «Пытливый», малые противолодочные корабли (МПК) «Касимов» и «Ейск», а также морской тральщик «Железняков». Роль субмарины условного противника выполняла подлодка «Колпино».

«В ходе основного этапа учений экипажи морской авиации обнаружили подлодку условного противника и передали данные отряду кораблей. МПК «Касимов» и «Ейск» по полученной информации обнаружили, взяли на сопровождение и условно уничтожили подводную цель», – говорится в сообщении.

«В рамках проводимых мероприятий [спасательное судно] «Коммуна» вышло в море в один из полигонов боевой подготовки, где в течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов, отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28. Расчет АС-28 выполнит погружения аппарата на различные глубины от 10 до 40 м», – добавили на флоте.

На ЧФ рассказали также, что в ходе погружений специалисты проверят связь из подводного положения, а также отработают алгоритм действий при покладке и всплытии с грунта.

«Для совершенствования практических навыков спасателей на глубине порядка 40 м на грунте закреплен макет комингс- площадки подводной лодки. Специалисты «Коммуны» обеспечивают спуски аппарата АС-28 на воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней», – отметили в пресс-службе.

К учениям также привлечены водолазные суда и суда обеспечения Черноморского флота.

Ранее фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» и другие корабли Черноморского флота (ЧФ) провели учения по отражению ракетного удара условного противника и уничтожению его кораблей.

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