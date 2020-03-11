Путин дал оценку отношениям России и США

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11 марта, среда  |  Последнее обновление — 10:24  |  vz.ru
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Западные СМИ: Россия готова к долгой войне цен на нефть

Многие страны погрузятся в хаос из-за падения цен на нефть, пишут западные СМИФото: BRYAN R SMITH/Reuters
«Нефтяные титаны Россия и Саудовская Аравия накопили огромные финансовые подушки, которые помогут им выдержать длительную ценовую войну. Это битва нервов – так кто же моргнет первым?» – задаются вопросом западные СМИ, анализируя резкий обвал на финансовых рынках. По мнению экспертов, Россия готова к кризису лучше, чем в 2014 и 2008 годах. Подробности...
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Почему Трамп отказался отмечать День Победы в Москве

Трамп известен своей любовью к мероприятиям с ветеранами, но только американскими ветеранамиФото: Judith WHITE/Zuma/ТАСС
Трамп не раз давал понять, что ему нравится идея прилететь в Москву для празднования 75-летия Победы. Правда, сразу он приглашения не принял и взял время на раздумья: ответ-де зависит от ситуации в его стране и от предвыборной кампании. Теперь ответ пришел − в визите отказано, символического воссоединения антигитлеровской коалиции не случится. Является ли это оскорблением для России? Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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Италия превратилась в гигантский лагерь для зараженных

Улицы Рима опустели – коронавирус отбил у туристов желание смотреть на КолизейФото: ALESSANDRO DI MEO/ЕРА/ТАСС
Первой в мире страной, которая ввела тотальный карантин и ограничения по всей своей территории из-за коронавируса, стала Италия. Газеты спорят, чья очередь следующая, Испании или Франции. Чем обосновал столь беспрецедентные меры итальянский премьер-министр, что происходит в крупнейших городах страны и почему вирус вызвал бунты среди заключенных? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Москва выдержала турецкую проверку «на слабо»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция отступила и поняла, что Россия не «еда», а, как минимум, равный партнер. Вопрос только в том, насколько долго в Турции будут помнить об этом уроке, и как скоро снова решат испытать Кремль. Подробности...

Свободный Запад раскачал собственную лодку

Алексей Алешковский, сценарист
Даже будучи обвешанными всевозможными гаджетами и напичканными моднейшими идеями, в глубине души мы остаемся суеверными дикарями, жгущими ведьм, услугами которых пользовались перед этим. Подробности...
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Pussy Riot и бремя либерального человека

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

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              Путин дал оценку отношениям России и США

                 11 марта 2020, 09:59
              Фото: ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Уровень отношений между Москвой и Вашингтоном в данный момент можно оценить «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке», считает президент России Владимир Путин.

              Президент сказал в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», что оценивает российско-американские отношения «где-то на троечку».

              Он уточнил, что речь идет о промежутке «между двойкой и тройкой», но «ближе к тройке все-таки».

              В качестве примеров положительных моментов в отношениях двух стран Путин привел сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также рост в последние два года взаимного товарооборота.

              Глава государства рассказал также, что он его американский коллега Дональд Трамп обращаются друг к другу по имени: «Он меня Владимиром называет, я его – Дональдом».

              Российский лидер затруднился сказать, с кем из американских президентов, начиная с покинувшего Белый дом в январе 2001 года Билла Клинтона, ему было комфортнее общаться.

              «У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения», – отметил Путин.

              В частности, он вспомнил «добрые отношения» с Джорджем Бушем-младшим, занимавшим президентский пост в 2001-2009 годах.

              При этом Путин не согласен с тем, что у американской нации могут быть особые права на международной арене. Комментируя свои отношения с бывшим президентом США Бараком Обамой, российский лидер напомнил, что тот озвучивал именно такую позицию: «Он уже сказал, что американцы – это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир. Я с этим не могу согласиться».

              Он подчеркнул, что «господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами».

              «И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно», – заключил президент.

              Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву.

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп отказался отмечать День Победы в Москве.

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