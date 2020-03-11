России предсказали финансовый кризис

По оценке Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), российская финансовая система близка к состоянию кризиса.

По оценке АКРА, индекс «финансового стресса» в России достиг 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта. При этом в сообщении говорится, что это не означает переход системы в состояние кризиса, а лишь указывает на повышенную вероятность реализации такого сценария, передает РИА «Новости».

В агентстве напомнили, что в начале 2016 года этот индекс превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, однако финансового кризиса не последовало.

По мнению аналитиков, факторами, которые негативно повлияли на экономическую ситуацию в нашей стране, является вспышка коронавируса и последовавшее за ней снижение спроса на нефть.

АКРА указывает, что из-за падения нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+ рубль ослаб, а котировки на российском фондовом рынке снизились.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, после чего цены на черное золото начали резко снижаться.

Президент Владимир Путин заявлял, что цены на нефть меняются, вместе с ними курс нацвалюты и биржи, однако Россия пройдет все это достойно, экономика страны будет укрепляться.

Между тем цены на нефть растут в ходе торгов второй день подряд.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.