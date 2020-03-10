Пентагон заявил о возможности США переключиться на Россию после ухода из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана позволит Пентагону сэкономить миллиарды долларов и сосредоточиться на военном противодействие России и Китаю, заявил первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист.

«Если это будет идти хорошо, то мы сократим (число военнослужащих в Афганистане, – прим. ВЗГЛЯД) до 8,6 тыс. Мы можем сократить еще больше, если это (мирные переговоры, – прим. ВЗГЛЯД) пойдет дальше. Потенциально речь идет об экономии нами миллиардов долларов <...>», приводит ТАСС его слова в ходе выступления на слушаниях в бюджетном комитете Палаты представителей Конгресса США.

«Нынешняя администрация (США, – прим. ВЗГЛЯД) делает акцент, считает приоритетом фонд (то есть ассигнования по линии Пентагона, – прим. ВЗГЛЯД) на Китай, а также на Россию. И данные (усилия, – прим. ВЗГЛЯД) поддерживают такую концепцию», – приводит его слова ТАСС.

Норкуист уточнил, что точные масштабы вероятной экономии денежных средств Пентагоном на афганской кампании «зависят от того, как идет процесс» общенационального примирения. «Политическое урегулирование путем переговоров между афганцами – наилучший путь к прочному миру в Афганистане», – сказал замглавы американского военного ведомства.

Накануне США начали процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках соглашения, заключенного с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России).

29 февраля США заключили мир с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет после ухода натовских войск с Афганистаном – страной, имеющей особое значение для России.