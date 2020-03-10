В нескольких регионах России объявлено начало пожароопасного сезона

Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко заявил, что в некоторых регионах России начался пожароопасный сезон.

«В связи с тем, что пожароопасный сезон в ряде субъектов Российской Федерации уже стартовал, прошу глав регионов незамедлительно обеспечить стопроцентную готовность к тушению лесных пожаров», – передает его слова ТАСС.

По его словам, с начала года на землях лесного фонда России ликвидировано 30 лесных пожаров. Это почти в восемь раз меньше, чем в прошлом году. Площадь, пройденная огнем, в 200 раз меньше площади пожаров прошлого года.

В апреле, как считают эксперты Рослесхоза, нужно быть готовыми к тушению лесных пожаров на востоке республики Тува, в юго-западной части Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии. В мае ожидаются пожары в северо-западной части Приангарья, на западе Тувы, на востоке Алтая, на юге Хакасии и в восточной части Красноярского края.