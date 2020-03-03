Названы регионы, где первыми начнутся лесные пожары

Тува, Иркутская область, Забайкалье и Бурятия должны быть готовы к тушению лесных пожаров уже в апреле, сказал глава Рослесхоза Сергей Аноприенко на совещании, посвященном предотвращению лесных пожаров.

«Формируется предварительный прогноз по пожарной опасности в лесах Российской Федерации. По прогнозам экспертов, в апреле надо быть готовым к тушению лесных пожаров на востоке республики Тыва, юго-западной части Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии», – передает РИА «Новости» слова Аноприенко.

«По прогнозам предстоящий пожароопасный сезон также обещает быть сложным, поэтому времени у нас на раскачку нет», – добавил он.

Он напомнил, что Рослесхоз совместно с регионами ведет работу по сокращению зон контроля, что должно стимулировать тушение всех природных пожаров.

Глава ведомства также отметил, что парашютисты-десантники начали подготовку к сезону на две недели раньше обычного.

Тем временем система мониторинга лесных пожаров может быть использована для слежки за незаконными вырубками на территории России, уточнил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в ответ на соответствующее предложение вице-премьера Виктории Абрамченко.



«Эту систему для мониторинга незаконных рубок можно использовать? Мы сегодня посещали Усолье-Сибирское и все, что мы видели с борта вертолета – это сплошная вырубка. Причем вырубка на склонах, которые, фактически, держат этот рельеф и не дают возможности рекам размывать берега. Даже на склонах уже все вырублено. Можем мы эту систему использовать», – заявила Абрамченко в Иркутске на селекторном совещании по ситуации с лесными пожарами.

Глава Рослесхоза Аноприенко ответил, что такое применение системы возможно.

Руководитель Росгидромета в свою очередь подтвердил, что разрешение спутникового мониторинга таково, что наблюдатели видят зажженную сигарету охотника.