Поправками к Конституции предложили сделать детей приоритетом госполитики

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что поправками к Конституции планируется сделать детей важнейшим приоритетом госполитики России.

Крашенинников заявил, что «в рабочей группе долго обсуждали формулировку», и «было предложение указать, что дети – это важнейшая ценность государства, от него отказались», передает ТАСС.

«Предлагается указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества», – добавил он.

Автором этой поправки выступил сам Крашенинников. Ожидается, что комитет рассмотрит ее во вторник до второго чтения законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции России особого отношения к детям.

В Совфеде разъясняли необходимость упоминания детей в Конституции.