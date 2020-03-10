Американский экономист сказал, кому выгодно обрушение цен на нефть

Едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, является Саудовская Аравия, рассказал содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер.

«Возможно, некоторые российские производители смогут работать с прибылью, но в остальном мире нефть значительно дороже добывать», – приводит его слова РИА «Новости».

Бейкер выразил уверенность, что американские производители сланцевой нефти не смогут работать с прибылью при ценах 30 долларов за баррель. «Нет никаких сомнений в этом», – подчеркнул экономист.

По его словам, американские компании с трудом будут выходить на прибыльный уровень даже при цене в 45-50 долларов.

В Саудовской Аравии ранее заявили, что не объявляли ценовую войну России.

Министр энергетики Александр Новак на совещании у премьера Михаила Мишустина заявил, что ситуация на рынке нефти находится в пределах прогноза, сценарий выхода из соглашения ОПЕК+ в России прорабатывался.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.