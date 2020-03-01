В России раскритиковали Маска за слова об «убийце» американского F-35

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков раскритиковал основателя аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска за слова об «убийце» американского истребителя F-35.

По словам Сивкова, F-35 нельзя заменить беспилотником, передает РИА «Новости».

«Беспилотник не может заменить пилотируемый самолет. Маск, предлагая такую идею, демонстрирует свою некомпетентность в военных вопросах. Это предложение дилетанта», – заявил Сивков в эфире НСН.

«Дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется, беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей», – отметил эксперт.

При этом он добавил, что российские беспилотники, например «Охотник», создаются «для вполне конкретных задач».

Накануне Маск заявил, что «эра истребителей миновала», а будущее в этой сфере стоит за беспилотниками, против которых у F-35 «не будет ни одного шанса».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД