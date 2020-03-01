В России раскритиковали Маска за слова об «убийце» американского F-35

Взгляд
1 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 08:34  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
Перейти а раздел…

Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод - Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
Перейти а раздел…

Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
Перейти а раздел…

Сражения в Идлибе раскрыли цель Эрдогана в Сирии

Турецкая армия на территории Сирии действует по принципу захвата земель, а не защиты от террористовФото: Yasin Akgul - Depo Photos/Global Look Press
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонных беседах с Владимиром Путиным убеждал российского коллегу оставить Анкару «один на один» с режимом Асада. Также он объявил об открытии для сирийских беженцев границ с Евросоюзом. США же требуют от России прекратить задействовать авиацию в Сирии. Насколько обоснованы подобные просьбы США и Турции к России и какого ответа ждать от Москвы? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

Антон Крылов, журналист
Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь, России, различий нет вообще. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Конфликт России и Турции в Сирии: главное

    Коронавирус нашел лазейку в Россию

    Что изменится в жизни россиян весной 2020 года?

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

          Перейти а раздел…
          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
              Трамп объявил о немедленном выводе войск США из АфганистанаЗахарова оценила угрозы Косово в адрес СербииИран заявил об ответственности США за распространение коронавирусаПострадавший раскрыл детали трагедии на дне рождения блогерши
              Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в ИдлибеПушков отреагировал на отказ Украины от празднования Дня ПобедыУкраинский писатель предрек Украине превращение в «русскую страну»В Москве произошла драка из-за ограниченной серии кроссовок
              Эксперты назвали причину гибели людей на празднике блогерши в банеПранкеры разыграли невзлюбившего российский хип-хоп американского рэпераЭксперт: Численность марша в память о Немцове поставила антирекордТрагически погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

              Главная тема


              Сражения в Идлибе раскрыли цель Эрдогана в Сирии

              лидеры пяти стран


              Стало известно об отношении Трампа к предложенной Путиным встрече

              «воздух-поверхность»


              Новые американские ракеты испытали на российских танках

              пятое поколение


              Маск назвал «убийцу» американского истребителя F-35

              Видео

              поправки в Конституцию


              Русский мир нашел свое место в Основном законе

              чудовищная тенденция


              Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

              Обострение ситуации


              Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

              бывший ссср


              Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?

              В России раскритиковали Маска за слова об «убийце» американского F-35

                 1 марта 2020, 07:33
              Фото: Xinhua/Global Look Press
              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков раскритиковал основателя аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска за слова об «убийце» американского истребителя F-35.

              По словам Сивкова, F-35 нельзя заменить беспилотником, передает РИА «Новости».

              «Беспилотник не может заменить пилотируемый самолет. Маск, предлагая такую идею, демонстрирует свою некомпетентность в военных вопросах. Это предложение дилетанта», – заявил Сивков в эфире НСН.

              «Дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется, беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей», – отметил эксперт.

              При этом он добавил, что российские беспилотники, например «Охотник», создаются «для вполне конкретных задач».

              Накануне Маск заявил, что «эра истребителей миновала», а будущее в этой сфере стоит за беспилотниками, против которых у F-35 «не будет ни одного шанса».

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............