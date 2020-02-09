Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на строительство БелАЭС

Правительства Белоруссии и России обсудят условия кредита на строительство БелАЭС, Минск просит отложить время начала выплат, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

«Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у Росатома в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки. Но пока здесь об окончательных договоренностях говорить рано, еще должны серьезно поработать эксперты», – передает его слова «БелТА».

Он добавил, что сейчас по первому блоку БелАЭС стороны подходят «к очень важной стадии пусконаладочных работ».

«Поручено до конца февраля всем ответственным (и Росатом, и наше министерство энергетики) положить уже окончательный график завершения работ по первому блоку. Плюс на уровне правительств должны состояться переговоры по обсуждению условий кредита на финансирование станции. С учетом определенной сдвижки сроков, которая уже произошла», – заявил Крутой.

Кроме того, сообщил Крутой, определена в качестве базового варианта цена российского газа для Беларуси – это 127 долларов за 1 тыс. кубометров при поставках в марте-декабре 2020 года.

«По газу министр энергетики России Александр Новак очень подробно информировал президентов о текущем состоянии мирового рынка, тех тенденциях, которые сегодня происходят и влияют в целом на рынок газа. Антагонизма здесь никакого не было. И в отношении Беларуси в конечном итоге президенты договорились, что в 2020 году условия будут не хуже 2019 года», – заявил первый вице-премьер.

Он добавил, что профильные министры совместно с Газпромом продолжат переговоры в ближайшие недели, в результате которых возможна небольшая корректировка.

Цену в 127 долларов он назвал базовой.

«На переговорах с Газпромом, конечно, мы будем добиваться небольшой корректировки в нашу пользу, но, как базовый вариант, цена 127 долларов на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов», – пояснил Дмитрий Крутой.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщал в пятницу, что Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года. Также стало известно, что Минск согласился покупать нефть у Москвы по мировым ценам.

В пятницу в Сочи президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели два раунда переговоров.

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