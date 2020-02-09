Выяснилась причина жесткой посадки самолета с 88 пассажирами в Коми

Жесткая посадка самолета Boeing 737-500 авиакомпании «Ютэйр» в аэропорту Усинска (республика Коми) произошла из-за проблем с шасси, сообщили в Росавиации. Кроме того, сообщается об одном пострадавшем.

«Аэропорт Усинск. Проблемы с шасси. Самолет остановился в пределах ВПП. Экипаж и пассажиры не пострадали, высажены штатно. Степень повреждения воздушного судна уточняются», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По факту жесткой посадки начата доследственная проверка, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

«Проводится доследственная проверка. Следователь выехал [на место ЧП]», – сказали в пресс-службе.

В пресс-службе министерства здравоохранения республики добавили, что один пассажир обратился в медпункт усинского аэропорта. Скорая помощь не понадобилась.

В аэропорту подтвердили, что один из пассажиров получил ушиб.

«Сейчас люди получают свой багаж и разъезжаются по домам, они приехали в конечную точку - самолет летел из Москвы в Усинск. Сейчас медики осматривают членов экипажа. С бортом сейчас работает комиссия», – сказала представитель аэропорта.

Пассажирский самолет Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми, лайнер ударился хвостом о ВПП при посадке, сообщили в экстренных службах. На борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД