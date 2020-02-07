Трамп заявил о «спекшемся» компьютере демократов

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подшутил над демократами из-за того, что они до сих пор не знают окончательных результатов их кокусов (собраний избирателей) в штате Айова.

«Демократическая партия поставила крест на подсчете голосов в Айове. Кажется, их компьютер «спекся». Никто не знает, кто является реальным победителем. Может быть, это Сонный Джо (Байден – прим. ВЗГЛЯД), но, кажется, что это не так. Они потеряли миллионы и миллионы долларов впустую. Но я круто выиграл в Айове», – написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп предложил демократам обвинить Россию в «предвыборной катастрофе» в Айове.

Напомним, первые собрания избирателей Демократической партии в штате Айова в США завершились конфузом организаторов, которые не смогли вовремя опубликовать результаты голосования.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал газете ВЗГЛЯД скандал на старте избирательной кампании Демократической партии в штате Айова.

Газета ВЗГЛЯД писала, как противники Трампа опозорились на всю страну.

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