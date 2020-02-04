Организаторы собрания избирателей демократов в США не смогли подсчитать голоса

Первые кокусы (собрания избирателей) Демократической партии в штате Айова в США завершились конфузом организаторов из местного отделения партии. Они не смогли вовремя опубликовать результаты голосования.

Первые результаты должны были появиться с закрытием избирательных участков в 21.00 по местному времени (6.00 мск), но задержались на неопределенное время. В отделении Демократической партии в Айове заявили о «несоответствиях в трех параметрах данных», которые отправляют организаторам выборов с участков, передает РИА «Новости».

«Основные данные и бумажные отчеты надежны, просто потребуется время для сообщения результатов», – сообщила директор по коммуникациям демократов в Айове Манди Макклур, уточнив, что речи о «взломе или вторжении» в сети партии не идет.

Как сообщает Associated Press, партийное начальство начало экстренную телеконференцию со штабами кандидатов, однако штаб Джо Байдена уже открыто выразил свое возмущение действиями организаторов и потребовал объяснений.

При этом другие кандидаты начали разъезжаться из штата, не дожидаясь официальных данных.

Отмечается, что у демократов в гонке остается 11 кандидатов, семь из которых претендуют на победу в Айове. Этот штат отправляет только 41 делегата из 4 тыс. на партийный съезд в июле, но при этом результаты Айовы считаются важными, так как показывают фаворитов и аутсайдеров кампании.

Сезон праймериз завершится в июле, когда две партии США назовут своих кандидатов в президенты.

Ранее стало известно, что YouTube собрался следить за чистотой выборов в США.

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