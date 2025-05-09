Участники программы «Время героев» поделились мыслями о значении Дня Победы

Tекст: Валерия Городецкая

Своими переживаниями и взглядами на главный праздник страны участники программы поделились в фильме, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Герой России Андраник Гаспарян отметил: «Служение Родине – это когда ты сам себе не принадлежишь, когда ты готов в любое время пожертвовать собой ради интересов государства. Служение Родине может быть не только с автоматом в руках или на командном пункте, оно и на государственной гражданской службе. Я в этом убедился здесь, когда поступил на программу «Время героев».

Участник программы «Время героев» Алексей Бондарев рассказал, что с детства воспитывался с уважением к героям войны, и День Победы для него всегда был великим праздником: «Отец всегда брал меня на парад, мы покупали гвоздики и дарили их героям Великой Отечественной войны. Один из героев пожал мне руку и пожелал быть достойным сыном своей Родины».

Герой России Владимир Сайбель вспомнил, как 9 мая 2023 года бойцов на освобожденных территориях встречали дети: «К нам на дорогу выходили маленькие дети с рисунками о Победе, мы останавливались, выходили к ним, отдавали им все сладкое, что у нас было. Они говорили: «Не уходите, с победой вас, мы гордимся вами». Бойцы мне потом говорили: «Командир, мы будем сражаться до конца, потому что так нельзя».

Кавалер трех орденов Мужества Евгений Чинцов подчеркнул, что День Победы – это доказательство несокрушимости народа и силы России.

Герой России Темирлан Абуталимов отметил, что служение Родине – это патриотизм и защита интересов и суверенитета страны, а участницапроекта Людмила Емельянова подчеркнула значимость памяти о предках, участвовавших в войне, и их подвигах, которые остаются примером самоотверженности.

Проект «Время героев» – программа развития для участников специальной военной операции. Реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».