ЦБ снизил ключевую ставку до 6%

Банк России в пятницу в шестой раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.

«Совет директоров Банка России 7 февраля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых», – говорится в сообщении на сайте Банка России.

Объясняя свое решение, в регуляторе заявили, что замедление инфляции в России происходит быстрее, чем прогнозировалось, а инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Кроме того, темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года.

В то же время в ЦБ констатировали, что сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. «На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», – добавили в Банке России.

В ЦБ допустили возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.