В Израиле ответили на обвинения Минобороны России об угрозе для пассажирского самолета

«Прикрываться пассажирскими лайнерами современные истребители не способны. Поэтому когда говорят, что израильские ВВС прикрываются пассажирскими самолетами, это нонсенс», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский военный эксперт Алекс Векслер, комментируя сообщение о том, что пассажирский авиалайнер чуть не попал под огонь сирийской ПВО при отражении атаки ВВС Израиля под Дамаском.

«Израиль эту тему не комментирует и в местной прессе инцидент почти не обсуждается. Что касается произошедшего накануне инцидента, он напоминает произошедшее в сентябре 2018 года, когда в адрес Израиля тоже звучали обвинения в том, что наши ВВС прикрывались российским самолетом. Тогда сирийские ПВО, которые от страха стреляли во все стороны, потому что они не профессионалы, сбили российский самолет Ил-20. И вину попытались возложить на Израиль, несмотря на то, что в момент, когда был сбит российский лайнер, израильские истребители уже приземлились на своих авиабазах», – заявил экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве, военный эксперт Алекс Векслер.

Ранее официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил о том, что пассажирский авиалайнер едва не был сбит во время атаки истребителей ВВС Израиля по целям в пригородах столицы Сирии Дамаска. В момент атаки Airbus 320 сирийских авиалиний, выполнявший рейс Тегеран – Дамаск, шел на посадку в сирийском аэропорту. На борту самолета находились 172 пассажира.

Благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением, удалось увести гражданский борт из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить на ближайшем запасном аэродроме на российской авиабазе Хмеймим, сообщил Конашенков. «Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС», – передало РИА Новости слова представителя Минобороны России. Он выразил сожаление в связи с тем, что «подобные операции израильских стратегов... ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей».

Векслер усомнился в том, что Airbus приземлился на базе Хмеймим из-за того, что израильские самолеты прикрывались пассажирским лайнером. «F-16 – это истребители четвертого-пятого поколения. Они не могут прикрываться пассажирским лайнером, тем более который идет на посадку, потому что скорость боевого маневрирования истребителя в 10 раз превышает скорость гражданского самолета», – заявил собеседник.

«Для того чтобы прикрываться пассажирским лайнером, истребителю пришлось бы зависать как вертолет, а современные самолеты, в том числе те, что стоят на вооружении ВВС Израиля, на такое не способны. Поэтому когда говорят, что израильские истребители прикрываются пассажирскими самолетами, это нонсенс, спросите любого военного летчика», – подчеркнул израильский военный эксперт.

В случае с инцидентом с российским самолетом-разведчиком Ил-20, о котором вспомнил Векслер, израильская сторона целиком возложила ответственность на ПВО Сирии. Тогда сирийская противоздушная оборона отражала израильскую атаку – но, как тогда сообщили сирийские военные и Минобороны России, истребители подставили под удар российский военный самолет. В результате погибли 15 военных. После этого было принято решение о поставке в САР комплексов С-300. В декабре прошлого года Россия вновь обвинила Израиль в создании угрозы пассажирским лайнерам.

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