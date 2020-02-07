Минкультуры Татарстана объяснило свадьбу дочери министра в музее

Свадьба дочери министра культуры Татарстана в галерее современного искусства республики не является нарушением, так как галерея входит в перечень учреждений культуры, где возможно проведение подобных церемоний, сообщает министерство культуры Татарстана.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что министр культуры Татарстана Ирада Аюпова 2 февраля устроила свадьбу дочери в галерее современного искусства (выставочная площадка Государственного музея изобразительных искусств Татарстана), который в день торжества был закрыт по техническим причинам. В Сети чиновницу обвинили в злоупотреблении полномочиями и нецелевом использовании музея.

«Постановлением кабинета министров Республики Татарстан от 3 июня 2010 года «Об использовании объектов историко-культурного наследия для государственной регистрации заключения брака» утвержден перечень учреждений культуры, в которых по желанию лиц, вступающих в брак, может проводиться государственная регистрация заключения брака... В список объектов, открытых для проведения свадебной регистрации, входит и Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что такое решение было принято в целях популяризации семейно-брачных отношений в рамках реализации комплексной программы демографического развития Татарстана до 2010 года и на перспективу до 2030 года, пропаганды среди молодежи культурного наследия, обрядов и традиций народов Татарстана.

По информации республиканского минкульта, организация церемонии бракосочетания в указанном музее доступна для всех. «Для этого необходимо подать заявку и оплатить все расходы, связанные с торжеством, что и сделали молодожены. Они оплатили пошлину за выездную регистрацию, услуги по регистрации брака в торжественной обстановке, а также входные билеты в галерею для гостей», – отметили в ведомстве.

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