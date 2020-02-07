Управляющий партнер UFG рассказала об опыте Мишустина в бизнесе

Управляющий партнер компании UFG Полина Герасименко рассказала об опыте премьер-министра России Михаила Мишустина в бизнесе.

«К нам он [Мишустин] пришел в мае 2008 года, по приглашению [к тому моменту уже бывшего министра финансов] ныне покойного Бориса Григорьевича Федорова, а тогда председателя совета директоров группы UFG. Я помню, Борис Григорьевич тогда считал личной кадровой победой, что он сумел убедить Михаила Владимировича стать партнером компании», – рассказала Герасименко РБК.

«Федоров очень ценил умение Мишустина выстраивать отношения с людьми и, если хотите, его мозги и аналитические навыки. По его мнению, у Мишустина, пожалуй, у одного из немногих из государственных служащих была безупречная репутация среди международного и российского делового сообщества», – сказала Герасименко, добавив, что в итоге «Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG».

Герасименко пояснила, что «если, по мнению других партнеров, приход в бизнес нового серьезного партнера с уникальным опытом и технологическими знаниями создаст добавленную ценность для компании, сопоставимую с долями других партнеров, то он получает долю».

«Иными словами, это некая доля за создание стоимости своим же трудом. Если хотите, партнеру дается право на 25% созданной его же трудом добавленной стоимости, так как главное для фонда – обеспечить доходность на капитал инвесторов. Не создашь ценность для инвесторов фонда, ничего не заработаешь, и твоя доля в 25% будет долей от нуля доходности», – отметила Герасименко.

«В инвестиционных фондах ключевая ценность каждого партнера в его управленческом опыте, который он реализует в компаниях, знании целевых секторов инвестирования и точек дальнейшего роста для бизнеса, возможностей для расширения экспортного потенциала и повышения производительности компаний. От партнера ожидают внедрение технологических и инновационных решений в процессы, применения принципов прозрачности и повышения стандартов корпоративного управления, социальной ответственности компаний, вывода их на новый уровень развития и в конечном счете реализации инвестиций. Мы входим в проекты на пять – восемь – десять лет и вместе с собственниками стремимся вырастить объем и стоимость бизнеса в несколько раз. Потом надо еще найти стратегического покупателя на бизнес компании или разместить ее акции на бирже», – рассказала Герасименко.

«...От Мишустина партнеры ожидали развития существующих инвестиций, участия в новых фондах и реализации этих инвестиций. Именно поэтому (после того, как Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management – прим. ВЗГЛЯД) он получил равную долю с другими партнерами. Предложение такой доли – распространенная практика в крупных западных инвестиционных компаниях», – отметила Герасименко.

«Как партнер, он был введен в состав собственников с долей 25% в уже созданные на тот момент фонды, а при создании новых фондов также становился учредителем с долей 25%», – добавила Герасименко.

Комментируя уход Мишустина из UFG через два года после начала работы, Герасименко высказала мнение, что «Михаил Владимирович все-таки в душе государственник и, несмотря на успехи в бизнесе, все равно бы вернулся на госслужбу».

«Неслучайно в 2009 году Мишустин был включен в президентский кадровый резерв, и мы в UFG понимали, что существует большая вероятность, если ему предложат правительственную должность, он не будет отказываться и покинет компанию. Это и произошло в апреле 2010 года, когда Михаил Владимирович был назначен на пост руководителя Федеральной налоговой службы. Его уход, конечно, огорчил UFG. Это была потеря эффективного управленца для компании», – заметила Герасименко.

Она также сообщила, что UFG получила разрешение от членов семьи премьер-министра на разглашение информации об опыте работы Михаила Мишустина в компании и его доходах за этот период.

«Вознаграждение его как ключевого руководителя в 2009 году, например, составило около 79 млн рублей, или около 2,5 млн долларов, что было задекларировано им в 2010 году. Важно отметить, что большая часть этого вознаграждения – бонусы по сделкам, которые в случае успеха существенно выше зарплаты. Это обычная практика инвестиционных компаний», – отметила Герасименко.

«В марте 2010 года Михаил Мишустин принимает предложение вернуться на государственную службу и выполняет требование к госслужащим об отсутствии коммерческого участия в частных компаниях, передав 100% собственности траста своей супруге Мишустиной Владлене Юрьевне с обязательством перед партнерами UFG о продаже этих активов», – говорится в письме управляющего партнера UFG Полины Герасименко.

Напомним, 15 января президент Владимир Путин отправил правительство Дмитрия Медведева в отставку, назначив его на должность зампреда СБ России. Новым премьером стал глава ФНС Михаил Мишустин.

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