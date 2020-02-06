В Samsung объяснили блокировку «умных» телевизоров в России

В Samsung Electronics объяснили, чем вызвана блокировка части функций телевизоров этой южнокорейской компании на территории России.

В пресс-службе компании сообщили, что блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из этих устройств не получили сертификаты для использования на территории России, передает РИА «Новости».

Речь идет о сертификатах соответствия техническому регламенту ЕАЭС. Устройство, обладающее подобным документом, имеет соответствующее обозначение на этикетке.

В Samsung отметили, что проблемы возникают только у техники, предназначенной для использования в других государствах.

«Все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории России, в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU», – отметили в компании.

Напомним, в ноябре 2019 года Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения.