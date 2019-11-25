Совфед одобрил запрет ПК и смартфонов без российского ПО

Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО.

Внесенный в июле проект предусматривает запрет с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды «технически сложных товаров» без установки российского программного обеспечения, передает РИА «Новости».

Перечень товаров, ПО и порядок установки определит правительство, авторы в пояснительной записке отметили, что такими товарами должны стать смартфоны, ПК и телевизоры со «смарт-ТВ».

По мнению авторов, закон обеспечит «защиту интересов российского бизнеса». Ответственность за предустановку российского ПО возложат на организацию-продавца.

В Федеральной монопольной службе (ФАС) позитивно расценили принятие закона, так как это «расширит возможности выбора для пользователей, поддержит российские компании». По мнению ФАС, это соответствует тенденциям в этой сфере за рубежом, сказал замглавы службы Анатолий Голомолзин.

Напомним, в Госдуме поддержали правки, снижающие размер штрафов за нарушение закона.