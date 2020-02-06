Британские тюрьмы назвали «пансионом» для экстремистов

Тюрьмы в Великобритании не борются с радикализмом, а лишь подпитывают его, считает Иан Ачесон – бывший сотрудник тюремной службы и старший советник Проекта по борьбе с экстремизмом, чья статья опубликована в издании The Spectator.

По словам автора, в большинстве британских тюрем процветает черная наркоэкономика, которая только множит насилие. Тюремное заключение заканчивается дегуманизацией, а преступников исправить невозможно, говорится в статье, перевод которой публикует «ИноСМИ».

Ачесон утверждает, что правительство последние десять лет будто пытается уничтожить всю систему уголовного правосудия, сокращая финансирование и сотрудников.

Это приводит к катастрофическим последствиям для заключенных и для всей общественности. По утверждению автора, тюрьмы переполнены, а персонала не хватает.

В качестве примера Ачесон приводит напавшего с ножом на людей в Лондоне террориста 20-летнего Судеша Аммана, недавно вышедшего из тюрьмы, где он отбывал срок за преступления, связанные с исламизмом.

Проблемы заключенных за решеткой только обостряются, заявляет автор. Он называет Аммана типичным террористом-одиночкой, которым нередко присущи психические заболевания. Бывший сокамерник Аммана в тюрьме Белмарш назвал его «определенно сумасшедшим» и считал, что его нельзя было выпускать.

Мать Аммана считает, что ему «промыли» мозги пропагандой, которую он смотрел в тюрьме. При этом Белмарш, по заявлению автора, - относительно современная тюрьма строгого режима, где содержится ряд террористов, а в отделе безопасности и разведки постоянно присутствуют сотрудники по борьбе с терроризмом.

Ачесон и его коллеги ранее считали, что отдельные тюрьмы для экстремистов - не выход из ситуации. По их мнению, отделять необходимо лишь проповедников ненависти: они могут вдохновить других на радикальные поступки. Тех, кто упорствует в своей деятельности, Ачесон с коллегами советовали удалять.

Однако сейчас автор не уверен в этой позиции. Он считает, что стране необходимы безопасные и стабильные, контролируемые государством тюрьмы. На сегодняшний день этим критериям соответствуют далеко не все из них.

«Оправдать тюрьму, где бузотеры и гангстеры содержатся под одной крышей со сторонниками культа смерти становится все труднее», – приводит издание слова автора.

Ачесон пишет, что распределение заключенных-террористов по ряду усиленных тюрем не принесет результатов, так как во всех тюрьмах их будет ожидать сеть сторонников, и «раковая опухоль» терроризма будет распространяться по всей пенитенциарной системе.

Поэтому, подчеркивает автор, качество лишения свободы экстремиста важнее количества лет в его приговоре. Также отмечается важность создания единой службы контроля над заключенными-террористами. Кроме того, следует усилить меры по надзору, реабилитации и защите тех из них, кто предрасположен к психическим расстройствам.

Напомним, в Лондоне что два человека получили ножевые ранения в ходе нападения террориста, сам подозреваемый был застрелен. Полиция вела слежку за террористом.