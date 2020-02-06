Глава Генштаба ВС России обсудил с командующим НАТО предотвращение инцидентов

Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тодом Уолтерсом шаги для предотвращения инцидентов, вызванных военной деятельностью, заявили в Минобороны России.

«Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон», – сказали в российском министерстве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что встреча должна была пройти в Баку, эту информацию подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.