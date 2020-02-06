Донцова уступила первое место по тиражам в России американскому писателю

Американский писатель Стивен Кинг поднялся на первую строчку в списке самых издаваемых в России авторов, оттеснив Дарью Донцову, являвшуюся в течение нескольких лет лидером рейтинга.

В стране выпустили 163 издания произведений Стивена Кинга общим тиражом 1,1 млн экземпляров. У Донцовой – 68 изданий и 776 тыс. книг, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на список Российской книжной палаты.

В пятерку лидеров по тиражам в России вошли также Александра Маринина, Рэй Брэдбери и Татьяна Полякова. На шестом месте – Федор Достоевский.