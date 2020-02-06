Путин создал должность зампредседателя Совбеза

Президент Владимир Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности России.

«В состав Совета безопасности входят председатель Совета безопасности РФ, которым по должности является президент РФ; заместитель председателя Совета безопасности РФ...; секретарь Совета безопасности РФ; постоянные члены Совета безопасности и члены Совета безопасности», – говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

15 января президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. При этом глава государства уточнил, что соответствующую должность еще предстоит создать.

Сам Медведев рассказал, что для него не было неожиданностью введение должности зампреда Совета безопасности России, так как подобные идеи существовали ранее.