В Тбилиси выделят миллионы лари на реабилитацию Московского проспекта

Свыше 3,5 млн лари (более 1,2 млн долларов) выделяет мэрия Тбилиси на реабилитацию Московского и Сараджишвилевского проспектов в 2020-2021 годах, заявила заместитель мэра столицы Грузии Майя Битадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Особое внимание, по ее словам, будет уделено зеленым насаждениям, в частности, 27 тыс. кв. метрам парковой территории Московского проспекта.

Будут благоустроены зоны отдыха для жителей, сказала она.

Примечательно, что еще в 2017 году просаакашвилевская оппозиция потребовала переименовать Московский проспект в улицу Грузии, чтобы убрать из Тбилиси упоминание о «российской оккупации».

Эта инициатива оппозиции поддержки не получила, как и аналогичные предложения переименовать Санкт-Петербургскую улицу и сквер имени Пушкина на центральной площади Свободы в Тбилиси.

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