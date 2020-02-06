Рабочая группа по Конституции рассмотрит идею назначения пожизненных сенаторов

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию рассмотрит предложение увеличить число сенаторов, делегируемых в Совет Федерации президентом, а также идею назначения пожизненных членов верхней палаты парламента.

С соответствующим предложением выступил член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

«Сейчас Совет Федерации комплектуется из представителей регионов, кроме того, есть право президента вносить кандидатуры в Совет Федерации. Сейчас это норма 10% (от общего числа) – это 17 человек получается. Первое, мне кажется, можно увеличить эту норму», – сказал Чубарьян, передает ТАСС.

Он также предложил обратить внимание на Италию, где «в Сенат входят все президенты, которые были в стране». «Самое главное, президент имеет право в этой общей квоте (вводить) пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе, – общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи», – добавил он.

По мнению Чубарьяна, это повысило бы значение Совета Федерации, «наполнило бы его более очевидным для всех представительством».

В свою очередь сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что эти предложения будут внимательно рассмотрены. «Федеральное представительство, сейчас его нет, оно только предусмотрено в конституции. Совет Федерации – это единственный конституционный орган государственной власти, который не имеет сроков полномочий. У нас все органы власти избираются. Поэтому укрепление этой федеральной составляющей с учетом того, что у нас очень большое значение имеют вопросы, связанные с обороной, безопасностью, кадровые вопросы в правоохранительной сфере – предложение разумное», – сказал Клишас.

Он добавил, что количество сенаторов, которое будет назначаться, и вопрос пожизненных сенаторов подлежат дополнительному обсуждению.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.