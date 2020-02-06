Женщине пришлось на руках нести ребенка-инвалида в аэропорту Магнитогорска

Жительнице Магнитогорска пришлось нести до самолета 12-летнего сына-инвалида, так как аэропорт города не предоставил ей специальные средства передвижения. Возбуждено административное дело, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в декабре 2019 года. На сайте ведомства указывается, что мать ребенка заранее уведомила службу наземного обслуживания аэропорта Магнитогорск о специальных условиях перевозки и необходимости специальных средств для передвижения (в том числе кресла-коляски), а также услуги по посадке на воздушное судно и высадки из него.

Старший агент службы наземного обслуживания встретил пассажиров у входа в аэровокзал, обеспечил прохождение регистрации и оформление багажа вне очереди, но не сопроводил женщину с ребенком до самолета и не предоставил имеющееся в аэропорту специальное подъемное устройство для посадки на борт.

Женщине пришлось нести ребенка-инвалида на руках.

«В отношении АО «Международный аэропорт Магнитогорск», старшего агента службы наземного обслуживания прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.8 КоАП РФ («Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом»)», – говорится в сообщении.

Материалы направили для рассмотрения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Также гендиректору аэропорта было внесено представление. С сотрудниками всех смен службы наземного обслуживания аэропорта проведен разбор с дополнительным изучением технологии обслуживания пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями, а за допущенные нарушения некоторые должностные лица аэропорта привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в мае Госдума одобрила законопроект о штрафах за отказ пустить инвалида в кафе или самолет.