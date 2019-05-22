Госдума одобрила законопроект о штрафах за отказ пустить инвалида в кафе или самолет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому незаконный отказ инвалидам в доступе к товарам или услугам повлечет за собой административное наказание.

В законопроекте прописано, что из-за отказа инвалиду в доступе к товарам или услугам в связи с его состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом могут назначить административный штраф в размере от 15 до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц, пишет «Интерфакс».

В пояснительной записке говорится, что изменения предлагаются в связи с участившимися случаями отказа от обслуживания инвалидов, в том числе детей, пожилых граждан и других социально уязвимых категорий лиц. Отказы чаще всего встречались в потребительской сфере и сфере отдыха. Также часто указанным лицам отказывали в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры.

В документе отмечается, что часто за отказами стоят причины формального, ментального, маркетингового, имиджевого и иного характера.

Новый закон, считают авторы, позволит привлечь к ответственности за дискриминацию в обществе продавцов, исполнителей услуг или работ.

Напомним, незрячую москвичку не пустили в ресторан «Седьмое небо» на Останкинской телебашне, мотивировав отказ продажи билета внутренними правилами. Ранее в Кургане ребенка-инвалида не допустили в игровую комнату.