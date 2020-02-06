В Европе увидели усиление влияния Франции и ФРГ на фоне Brexit

Выход Британии из Евросоюза (ЕС) изменил баланс сил в евросообществе, усилив влияние Франции и Германии, а также лишив ближайших союзников Лондона прежнего политического веса при принятии или блокировании законодательных инициатив, пишут британские СМИ.

Представитель исследовательского центра европейских реформ Агата Гостыньска-Якубовска заявила, что «такие страны, как Нидерланды, привыкли прятаться за спиной Великобритании, надеясь, что она будет громогласно представлять голландские интересы», и «было бы лучше, если бы еще одно государство-член угрожало наложением вето», передает ТАСС со ссылкой на издание Financial Times.

Источник газеты указал, что такие страны, как Швеция, Дания, Австралия и Нидерланды на фоне Brexit объединили усилия, чтобы потребовать от Брюсселя не раздувать бюджет ЕС.

«Именно этим мы в основном и занимались последние три года: беседовали с другими 26 странами и выясняли, где у нас могут быть схожие взгляды», – сказал он.

Отмечается, что государства Центральной и Восточной Европы в свою очередь особенно обеспокоены возможным смягчением позиции в отношении России после Brexit. Например, Франция при поддержке таких стран, как Финляндия и Италия, стремится улучшить отношения с Москвой.

Напомним, Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. После этого лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предрекла распад ЕС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что ждет Великобританию после выхода из ЕС.

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