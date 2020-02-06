Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение дело о похищении певца Руссо

Московский горсуд отменил постановление Пресненского суда об освобождении от наказания фигурантов уголовного дела о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо: племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Заура Марданова, телохранителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова.

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда отменено постановление Пресненского районного суда Москвы, в связи с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства уголовное дело возвращено на новое судебное рассмотрение в тот же суд. Таким образом, апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба потерпевшего удовлетворены, апелляционные жалобы адвокатов в защиту обвиняемых Марданова З.Р., Дамирова Э.А., Гусакова В.Н. оставлены без удовлетворения», – передает ТАСС сообщение Мосгорсуда.

В сентябре 2018 года Марданову предъявили обвинение в похищении в 2004 году певца Авраама Руссо. Сам Марданов отрицал обвинения.

Напомним, 31 октября племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Заура Марданова, телохранителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова освободили от уголовной ответственности по делу о похищении артиста Авраама Руссо.