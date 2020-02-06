Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение дело о похищении певца Руссо

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6 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 11:18  |  vz.ru
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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Две половины США объявили о враждебности друг к другу

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала свою выходку обходительным поведениемФото: Jarrad Henderson/USA TODAY/Reuters
Выступление Трампа в Конгрессе с речью о положении в стране ознаменовалось уникальным скандалом, который многое говорит о ситуации в американской политике. Президент США демонстративно отказался пожать руку спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, а та опять же демонстративно разорвала бумаги с речью главы государства. Какой сигнал послал Трамп своим соперникам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Госсекретарь США Майк Помпео вихрем промчался по постсоветскому пространству. За три дня он посетил четыре бывшие республики СССР. Лицо главного заокеанского дипломата выражало неподдельную радость. Чему же он радовался? Подробности...
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Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лет через пять мы получим «потерянное поколение» – людей, которые, ожидая денег от Instagram, не получали никакой специальности и которые разочаровались в себе, потому что у них не получилось разбогатеть через блог. Подробности...
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Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Антон Крылов, журналист
На фоне нарастающего беспокойства по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...
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      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

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              Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение дело о похищении певца Руссо

              6 февраля 2020, 10:05

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Московский горсуд отменил постановление Пресненского суда об освобождении от наказания фигурантов уголовного дела о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо: племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Заура Марданова, телохранителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова.

              «Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда отменено постановление Пресненского районного суда Москвы, в связи с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства уголовное дело возвращено на новое судебное рассмотрение в тот же суд. Таким образом, апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба потерпевшего удовлетворены, апелляционные жалобы адвокатов в защиту обвиняемых Марданова З.Р., Дамирова Э.А., Гусакова В.Н. оставлены без удовлетворения», – передает ТАСС сообщение Мосгорсуда.

              В сентябре 2018 года Марданову предъявили обвинение в похищении в 2004 году певца Авраама Руссо. Сам Марданов отрицал обвинения.

              Напомним, 31 октября племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Заура Марданова, телохранителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова освободили от уголовной ответственности по делу о похищении артиста Авраама Руссо.


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