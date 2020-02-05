Староверы поддержали идею внесения положения о Боге в Конституцию

Все течения старообрядцев поддерживают идею внесения положения о Боге в преамбулу Конституции, заявил предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).

«Мы сейчас говорим о возможности внесения в преамбулу Конституции понятия о вере в Бога, для православных – в Иисуса Христа в первую очередь. Это, если будет внесено – основа прошлого и будущего российского государства, я уверен, что старообрядцы всех согласий поддерживают внесение этой преамбулы», – сказал митрополит, передает ТАСС.

В то же время в Московском патриархате заявили, что внесение упоминания о Боге в Конституцию укрепит имидж страны в глазах миллионов людей во всем мире.

«Патриарх Кирилл призывает народ и элиты не бояться прямо заявить о своей вере, о своей идентичности, о своих убеждениях и о своих намерениях строить свободное общество на нравственных основаниях. Это не ослабит, а наоборот, укрепит Россию и привлечет к ней уважение миллионов жителей планеты, в разы увеличит символический капитал нашей страны», – заявил первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

По его мнению, сейчас у россиян есть возможность «сделать то, что струсили сделать европейцы, когда писали свою Конституцию ЕС».

В нынешней редакции Конституции, напомнил Щипков, Россия именуется светским государством (статья 14), высшей ценностью которого является человек (статья 2). По его мнению, эти положения фиксируют лишь секулярное мировоззрение, непроизвольно дискриминируя граждан с религиозными убеждениями. Как считает представитель РПЦ, это противоречие можно легко исправить, найдя «нужные формулировки, отражающие многообразие взглядов россиян».

Между тем, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что закрепление положений о браке и боге в Конституции нецелесообразно.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих к труду и молитве, чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге. «Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных – я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других», – заявил глава РПЦ на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.