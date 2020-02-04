ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективные мерах и проектах, предложенных главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В топ-5 лучших практик с 27 января по 2 февраля 2020 года попали: Увеличение региональной доплаты для классных руководителей, Краснодарский край; Доплата для одиноких пенсионеров, Московская область; Увеличение региональных социальных выплат, Магаданская область; Конкурс «Доктор месяца», Сахалинская область; Новый формат проведения заседаний правительства, Мурманская область.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал увеличение региональной доплаты за классное руководство на 1 тыс. рублей – до 4 тыс. рублей. Практика продолжает направление на поддержку классных руководителей, заданное посланием Президента Федеральному Собранию, позволяет существенно увеличить доход педагогов, стимулировать внеклассную активность школьников.

«В послании Федеральному Собранию Президент обозначил задачу развития образования и поддержки учителей. Были озвучены решения по поддержке учителей за классное руководство. Власть региона очень быстро смогла начать действовать в новых критериях, обозначенных в послании. Скорость отзыва со стороны власти имеет значение, поскольку Владимир Путин призывает действовать власть эффективно и быстро», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал появление в регионе новой социальной выплаты для одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет. Размер материальной помощи – 1 тыс. рублей в месяц. Губернатор отметил, что таких граждан около 220 тыс. в Подмосковье. Они начнут получать социальную выплату с 1 мая.

«Практика расширяет инструментарий поддержки людей старшего возраста. В данном случае можно говорить о шаге в сторону поддержки тех, кто остался один (умерли муж или супруга) или всегда был одним. Введение данной выплаты позволит в будущем наращивать объем помощи по данной статье расходов, что вызовет поддержку у неработающих людей старшего возраста. Инициатива легко тиражируема, однако требует дополнительных расходов в региональном бюджете», – заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

С 1 января 2020 года в Магаданской области в два раза увеличилась социальная помощь семьям и одиноким колымчанам, находящимся за чертой бедности. Размер «социального контракта» вырос до 60 тыс. рублей, эту сумму можно будет получить один раз. Кроме того, раз в месяц из регионального бюджета будут выплачиваться по две тысячи рублей каждому члену семьи заявителя, чей доход ниже прожиточного минимума.

«Практика находится в русле реализации послания президента и направлена на наиболее социально незащищенных граждан. Даже такая небольшая помощь позволит несколько облегчить их жизненную ситуацию», – считает политолог Анна Федорова.

«Серебряные волонтеры» Сахалинской области предложили губернатору Валерию Лимаренко организовать конкурс «Доктор месяца». Глава региона поддержал идею общественников. Пилотной участницей нового проекта стала вторая поликлиника Южно-Сахалинска. В медицинском учреждении активные представители старшего поколения проводят опрос, который поможет определить лучших специалистов. Анкетирование будет проходить ежемесячно. В планах также организация конкурса «Доктор года». Кроме того, такие опросы в ближайшее время стартуют и в других медицинских учреждениях области.

«Поддерживать и акцентировать внимание на значимости профессии доктора и значимости их труда – очень верная инициатива. Важно верно формулировать смысл этого предложения. Рейтинги формируются не для того, чтобы выявить худших, а дать мотивацию тем, кто может стать лучше. В конечном счете, это должны понять и сами пациенты, не только врачи», – прокомментировал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Глава Мурманской области Андрей Чибис провел первое выездное заседание регионального правительства в новом формате: обсуждение вопросов повестки предварила работа стратегической сессии. Участниками сессии стали представители власти, бизнеса, педагоги, врачи, волонтеры и общественники. Разбившись на рабочие группы, в течение дня они вырабатывали решения и инициативы, которые затем представили на заседании правительства. На обсуждение были вынесены два вопроса: план реализации в регионе послания президента Федеральному Собранию и точки развития одного из районов области.

«В публичных выступлениях президента последовательно прослеживается тема повышения качества работы органов власти на всех уровнях. Учет мнения людей, принятие более сложных комплексных решений, в большей степени учитывающих интересы жителей – это должно стать приоритетом в работе власти. По мнению президента, это обеспечивает в том числе запрос и на уважение, и на повышение качества жизни людей. Поэтому в работу власти в последнее время приходит все больше новых активных форм работы и принятия решений, которые как раз должны обеспечить новые критерии эффективности работы органов власти. Это происходит и на федеральном уровне, например, в Госсовете, в работе которого участвует сам президент. Подобная практика, как показывает опыт Мурманской области, происходит и на региональном уровне», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.