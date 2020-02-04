Путин назвал важным создание центра по изменениям на рынке труда

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Кому в России выгодно ухудшение ситуации с китайским вирусом

Российские производители золота выигрывают от китайского вируса дваждыФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Угроза китайского коронавируса приобрела реальные очертания. Некоторые считают его даже тем самым «черным лебедем», призванным погрузить мир в пучину нового кризиса. Проблемы крупнейшей экономики мира не могут пройти бесследно. Однако даже в этой непростой ситуации есть те, кто может занять освободившееся китайцами место под солнцем. Среди них могут оказаться и российские компании. Подробности...
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Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

Пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав»Фото: FABRIZIO BENSCH/Reuters
Глава МИД Польши объявил, что Россия проиграла в «историческом споре» с Польшей на тему Второй мировой войны, после чего предложил сменить тему и наладить отношения. Но именно теперь «сменить тему» не получится: полякам предстоит выслушать еще много неприятных вопросов, поскольку в реальности они свой «исторический спор» проигрывают, попавшись в информационную ловушку Москвы.  Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Эрдоган общается с Зеленским ради давления на Россию

Эрдоган и Зеленский пытаются перехитрить друг другаФото: Pavlo Gonchar/Global Look Press
«Слава Украине!» – такими словами президент Турции приветствовал украинских военных во время визита в Киев. Почему Эрдоган демонстративно не постеснялся использовать бандеровский лозунг, о чем он разговаривал с Зеленским более трех часов – и каким образом на переговоры лидеров Украины и Турции оказывает влияние Россия? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
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Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
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              Путин назвал важным создание центра по изменениям на рынке труда

              4 февраля 2020, 14:44

              Текст: Алина Назарова

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              Президент Владимир Путин поддержал идею создания специального центра, отслеживающего все изменения на рынке труда, и отметил важность быстрого реагирования на приход новых специалистов на рынок труда.

              «Мы говорим о новом технологическом укладе, изменения происходят чрезвычайно быстро, не успеешь глазом моргнуть, что называется, уже новые возможности появляются, эти возможности новые требуют новых специалистов. Это будет только нарастать, этот темп, поэтому, безусловно, надо заниматься, мы этим будем заниматься», – сказал Путин на встрече с общественностью, где был поднят вопрос о быстром реагировании и отслеживании ситуации на рынке труда, когда с приходом новых технологий ряд профессий становится не востребованным.

              Президент поддержал предложение по созданию центра, который будет отслеживать все изменения на рынке труда и прогнозировать новые востребованные профессии. «Что касается некоего центра, где бы отслеживались наиболее перспективные и востребованные для рынка труда профессии, мы уже приняли такое решение. Должна быть создана структура при правительстве, которая бы отслеживала и которые бы занималась решением вопроса, который вы сейчас затронули», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

              Он отметил, что недавно знакомился с тем, как готовятся специалисты в различных отраслях, и обнаружил, что в стране нет единого центра, который бы отслеживал все изменения на рынке труда. который этим занимается. «Мы тогда же приняли решение, что такой центр должен быть создан, и мы это будем делать», – пояснил он.

              Кроме того, одна из участниц встречи Путина с представителями общественности, преподаватель политехнического колледжа обратила внимание на острую необходимость в возрождении института мастеров-наставников в структуре СПО (среднее профессиональное образование). По ее словам, число мастеров производственного обучения уменьшилось, а ведь именно они могут научить студентов тем современным профессиональным навыкам, которые требуют от выпускников работодатели. Также она обратила внимание на необходимость стимулирующих выплат таким специалистам.

              «У нас еще раньше давно принято решение. Наверняка речь должна идти об уровне заработной платы, о доходах. И о стимулирующих выплатах, наверное. А это вопрос, который требует дополнительного изучения. Что касается уровня заработной платы, то он должен расти так же как, и уровень заработной платы преподавателей должен расти. Видимо, существует разница стартовая, поэтому надо к этому обязательно вернуться, я это для себя помечу, это пообсуждаем с коллегами», – заявил Путин.

              По мнению президента есть два возможных пути развития. «Первое – это просто определить другой уровень оплаты труда. И второе – приглашать специалистов с производства, напрямую. И «ФосАгро» это делает, и «Северсталь». Но это здесь, где есть крупные предприятия, но они есть не везде, это правда, поэтому нужен общий подход, и обязательно это внимательно посмотрим», – отметил он.

              «То, что вы правы, сомнений никаких нет. Не только при наличии хорошего преподавателя и педагога можно сделать классного специалиста, но и при наличии таких мастеров, о которых вы сказали. По-другому сделать это просто невозможно, добиться результатов будет невозможно, поэтому на это нужно обратить повышенное внимание, сделаем это обязательно», – заключил Путин.

              Президент также заверил, что чемпионаты в сфере информатики и программирования будут поддерживаться в России. «Мы и дальше будем поддерживать эти начинания по линии президентских грантов. Надеюсь, что будут подключаться все больше и больше коллеги из регионов, соответствующие ведомства будут работать активно», – рассказал Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на предложение сделать 2020 год годом перезагрузки поддержки талантливых студентов в области программирования.

              В этом году в России, по словам президента, будет много мероприятий подобного рода международного уровня и высокого класса.

              «Я на всех побывать не смогу, но точно совершенно постараюсь встретиться с победителями, с призерами подобных мероприятий. А наличие такого количества специалистов, особенно в области программирования, безусловно, является нашим конкурентным преимуществом при развитии современных отраслей производства. И нужно обеспечить, чтобы они равномерно распределялись по территории страны, во всяком случае там, где они наиболее востребованы. Это тоже будет одна из задач, которые мы должны будем решать», – добавил Путин.


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