Названы сроки завершения обсуждения поправок о местной власти в Конституцию

Рабочая группа по изменениям в конституции завершит обсуждение поправок, касающихся организации местного самоуправления, через неделю, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

«Я думаю, через неделю», – сказал Клишас, отвечая на вопрос о сроках завершения обсуждения поправок в сфере организации местной власти, передает ТАСС.

В ходе заседания рабочей группы ряд поправок в этой сфере озвучил модератор подгруппы по вопросам единства публичной власти и местного самоуправления, спикер Заксобрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

«Для обеспечения эффективного взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления я предлагаю в конституции предусмотреть следующее: органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от нее должностных лиц местного самоуправления», – сказал Бебенин.

При этом он отметил, что порядок участия органов госвласти в данных процессах должен устанавливаться федеральным законом.

Кроме того, по словам Бебенина, в основном законе предлагается предусмотреть, что «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ, осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».

Также предлагается установить, что «местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которого устанавливаются федеральным законом». В настоящий момент часть 1 статьи 131 Конституции РФ устанавливает, что «местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций».

Еще одна инициатива касается того, что «особенности осуществления публичной власти на территории городов федерального значения и административных центров субъектов Федерации и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом», отметил Бебенин.