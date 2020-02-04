Бывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России»

Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Максима Акимова на должность гендиректора акционерного общества, сообщил знакомый с итогами заседания совета директоров источник.

«Заседание завершилось, Акимов назначен по пост гендиректора», – сообщил источник ТАСС.

Собеседник РИА «Новости» уточнил, что первым заместителем Акимова назначен экс-руководитель организации Николай Подгузов.

«Подгузов – первый заместитель. Формально Подгузова назначит уже гендиректор своим приказом. Это не вопрос совета директоров», – уточнил источник.

По его словам, Акимов покинул состав совета директоров, так как по уставу «Почты России» гендиректор не может быть председателем совета директоров.

Собеседник добавил, что правительство позднее сформирует новый состав совета. Его главой, по этим данным, может стать помощник президента Максим Орешкин, но «надо дождаться решения правительства».

Напомним, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все бывшие члены правительства уже трудоустроены.